Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 13: Tod eines Herzchirurgen
40 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12
Am Morgen des 1. Mai 2001 entdeckt Stephanie Stephens ihren toten Ehemann David neben sich im Bett. Die Beamten untersuchen die Leiche des beliebten Herzchirurgen und gehen zunächst davon aus, dass die Insulinpumpe des Diabetikers die Ursache für seinen plötzlichen Tod sein könnte. Der Fall wird als natürlicher Tod eingestuft. Doch Stephanies Verhalten nach der Beerdigung kommt den Ermittlern seltsam vor ?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
