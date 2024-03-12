Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 9: Verwehte Spuren
Folge vom 12.03.2024
Am 15. März 2008 wird eine männliche Leiche am Rande eines Highways in New Mexiko gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um Thomas Hickman, der in Texas als vermisst gemeldet wurde. Die Ermittler gehen von einer Entführung und anschließenden Hinrichtung aus und untersuchen alle Spuren am Tatort, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen.
