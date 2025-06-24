Zum Inhalt springenBarrierefrei
Polizist unter Verdacht

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 18vom 24.06.2025
Folge 18: Polizist unter Verdacht

41 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Am 1. Mai 1993 verständigt ein Polizist den Notruf und gibt an, dass sich seine Frau im Keller des Hauses erschossen hat. Bei der Untersuchung des Tatorts fällt jedoch schnell auf, dass dieser von Doug Wright manipuliert wurde. Die Familie des Opfers zweifelt am Selbstmord der jungen Mutter und verdächtigt Doug, der Kimberley bereits mehrfach misshandelt hat. Hat der vorbildlich wirkende Beamte seine Frau tatsächlich getötet?

