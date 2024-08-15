Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 3: Freier Fall in den Tod
40 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12
Am 20. September 1992 kommt es in New Jersey zu einem tragischen Vorfall: Jody Scharf stürzt von einem Aussichtspunkt in den Tod. Die Polizei rückt an und trifft auf Stephen Scharf, den Ehemann des Opfers. Dieser spricht von einem Unfall, doch die Ermittler haben ihre Zweifel. Der Fall wird zu den Akten gelegt und erst zehn Jahre später wieder eröffnet ...
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
