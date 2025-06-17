Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 15: Treppe in den Tod
41 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
Am 6. Juli 2014 verständigt Joseph Bontempo den Notruf, da seine Frau Laurie die Treppe hinabgestürzt ist. Die Beamten rücken an und untersuchen den Tatort. Schon bald stellen sie fest, dass Josephs Angaben nicht der Wahrheit entsprechen können. Hat er seine Frau absichtlich in den Tod gestoßen oder handelt es sich um einen tragischen Unfall?
