Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 6: Tod zwischen Ebbe und Flut
41 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
In den frühen Morgenstunden des 30. Mai 1997 findet ein Jogger am Strand in Florida eine männliche Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um Alfred Gloor, der von seiner Frau Maria als vermisst gemeldet wurde. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch als sich die Ermittler näher mit dem Leben des Opfers befassen, stoßen sie auf eine schockierende Wahrheit.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
