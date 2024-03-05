Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Tod zwischen Ebbe und Flut

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6vom 05.03.2024
Tod zwischen Ebbe und Flut

Tod zwischen Ebbe und FlutJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 6: Tod zwischen Ebbe und Flut

41 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12

In den frühen Morgenstunden des 30. Mai 1997 findet ein Jogger am Strand in Florida eine männliche Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um Alfred Gloor, der von seiner Frau Maria als vermisst gemeldet wurde. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch als sich die Ermittler näher mit dem Leben des Opfers befassen, stoßen sie auf eine schockierende Wahrheit.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 2 Staffeln und Folgen