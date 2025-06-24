Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 17: Blut auf den Gleisen
41 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Am 5. Dezember 1993 überrollt ein Güterzug mitten in der Nacht die 23-jährige Sheri Morrow. Die Ermittler gehen zunächst von einem Selbstmord oder Unfall aus. Die Familie der jungen Mutter zweifelt jedoch daran und verdächtigt Sheris Ehemann John, der nicht einmal zur Beerdigung seiner Frau erscheint. Zwei Jahre nach dem tragischen Unglück meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, der einen entscheidenden Hinweis liefert ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren