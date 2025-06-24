Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 17vom 24.06.2025
41 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Am 5. Dezember 1993 überrollt ein Güterzug mitten in der Nacht die 23-jährige Sheri Morrow. Die Ermittler gehen zunächst von einem Selbstmord oder Unfall aus. Die Familie der jungen Mutter zweifelt jedoch daran und verdächtigt Sheris Ehemann John, der nicht einmal zur Beerdigung seiner Frau erscheint. Zwei Jahre nach dem tragischen Unglück meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, der einen entscheidenden Hinweis liefert ...

SAT.1 GOLD
