Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 10: Der Tote vom Friedhof
40 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Die Leiche eines Mannes wird aufgehängt an einem Baum gefunden - mit gefesselten Armen und dem Wort "FED" auf seiner Brust. Die Kentucky State Ermittler müssen an der Seite des FBI ein mörderisches Rätsel lösen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren