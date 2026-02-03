Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 10vom 03.02.2026
Folge 10: Der Tote vom Friedhof

40 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Die Leiche eines Mannes wird aufgehängt an einem Baum gefunden - mit gefesselten Armen und dem Wort "FED" auf seiner Brust. Die Kentucky State Ermittler müssen an der Seite des FBI ein mörderisches Rätsel lösen.

