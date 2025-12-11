Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 20vom 11.12.2025
40 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Nachdem ein Paar mit seinem Auto in einen Fluss stürzt, gehen die Ermittler von einem tragischen Unfall aus. Als jedoch zwei neue Beamte den Fall betrachten, enthüllen sie die bizarre Wahrheit hinter den Ereignissen in jener tödlichen Dezembernacht.

