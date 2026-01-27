Todesfahrt mit SpitzenhäubchenJetzt kostenlos streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 8: Todesfahrt mit Spitzenhäubchen
40 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Ein Mann wird in einer Gasse im Westen von Los Angeles tot aufgefunden - offenbar Opfer einer Fahrerflucht. Als die Ermittler jedoch tiefer graben, taucht eine Reihe Verdächtiger auf. Es entspinnt sich eine düstere Geschichte rund um Gier und Habsucht.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren