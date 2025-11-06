Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 9vom 06.11.2025
40 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Als ein Mann in seiner heimischen Werkstatt verbrannt aufgefunden wird, wird seine Frau des Mordes angeklagt. Die anschließenden Brandermittlungen weisen jedoch in eine andere Richtung.

