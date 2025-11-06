Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 9: Feuerhölle
40 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Als ein Mann in seiner heimischen Werkstatt verbrannt aufgefunden wird, wird seine Frau des Mordes angeklagt. Die anschließenden Brandermittlungen weisen jedoch in eine andere Richtung.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
