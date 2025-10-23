Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Zu jung zum Sterben

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 5vom 23.10.2025
Zu jung zum Sterben

Zu jung zum SterbenJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 5: Zu jung zum Sterben

40 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Als eine beliebte Studentin unter verdächtigen Umständen stirbt, entbrennt über Jahre ein Streit zwischen konkurrierenden Ermittlern, Gerichtsmedizinern und ihrer Familie - bis eine erschütternde Schlussfolgerung gezogen wird.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
Kabel Eins Doku
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 2 Staffeln und Folgen