Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 5: Zu jung zum Sterben
40 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Als eine beliebte Studentin unter verdächtigen Umständen stirbt, entbrennt über Jahre ein Streit zwischen konkurrierenden Ermittlern, Gerichtsmedizinern und ihrer Familie - bis eine erschütternde Schlussfolgerung gezogen wird.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
