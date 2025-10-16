Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blutige Scheidung

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 3vom 16.10.2025
Folge 3: Blutige Scheidung

40 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Als eine schwangere Frau erschossen in ihrem Haus aufgefunden wird, wird ihr Tod zunächst als Suizid eingestuft. Doch beharrliche Ermittlungsarbeit bringt einen hinterhältigen Plan und Geheimnisse ans Licht, die tausende Kilometer entfernt in der Asche vergraben liegen.

Kabel Eins Doku
