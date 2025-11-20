Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 14: Allein im Wald
39 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Ein erfahrener Naturfreund wird während eines Jagdausflugs brutal erstochen. Die Ermittler arbeiten unermüdlich, um schließlich die schockierende Wahrheit ans Licht zu bringen.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren