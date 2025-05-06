Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Unser Österreich: Niederösterreich - Weites Land, bewegtes Erbe

ORF2Staffel 1Folge 2vom 06.05.2025
Unser Österreich: Niederösterreich - Weites Land, bewegtes Erbe

Unser Österreich: Niederösterreich - Weites Land, bewegtes ErbeJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Folge 2: Unser Österreich: Niederösterreich - Weites Land, bewegtes Erbe

36 Min.Folge vom 06.05.2025

Niederösterreich heute: ein selbstbewusstes Bundesland, wirtschaftlich erfolgreich und weltoffen. Vor dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Erhebung von Sankt Pölten zur Landeshauptstadt hatten die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher jahrelang unter den Folgen sowjetischer Besatzung und der Situation eines Bundeslandes ohne Landeshauptstadt zu leiden. Helga Gepperth aus Stronsdorf im Weinviertel und Ernst Bruckmüller aus St. Leonhard am Forst im Mostviertel sind Geburtstagskinder des Jahres 1945 und so alt wie die 2. Republik. In ihren persönlichen Erzählungen spiegelt sich die Geschichte ihres Bundeslandes wider, eine filmische Zeitreise vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die Gegenwart. Ein Film von Andreas Leitner

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik
ORF2
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Alle 1 Staffeln und Folgen