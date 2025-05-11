Unser Österreich: Salzburg - Der lange Weg ins bessere LebenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik
Folge 407: Unser Österreich: Salzburg - Der lange Weg ins bessere Leben
Robert Altenburger zeichnet in seinem Film ein abwechslungsreiches Bild der Entwicklung des Bundeslandes Salzburg über die vergangenen 80 Jahre. Es ist ein Bundesland, das nicht nur für Hochkultur, Tradition und Tourismus steht, sondern auch für technologische Innovationen, eine florierende Wirtschaft und Produkte, die sich in die ganze Welt verkaufen. Salzburg glänzt als Veranstalter internationaler Musikfestivals und sportlicher Großevents, wie der bereits zweiten Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Salzburg ist ein besonderes Stück österreichischer Heimat, das sich der Bedeutung und dem Schutz seiner einzigartigen Landschaft bewusst ist, wie das Beispiel des Nationalparks Hohe Tauern zeigt. Bildquelle: Lilly / imageBROKER / picturedesk.com
