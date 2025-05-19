Unser Österreich: Vorarlberg: "Nit lugg lo!"- Nicht aufgeben!Jetzt kostenlos streamen
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik
Folge 411: Unser Österreich: Vorarlberg: "Nit lugg lo!"- Nicht aufgeben!
"Nit lugg lo!" - Nicht aufgeben! - dieses in Vorarlberg weit verbreitete Motto passt nicht nur zur Geschichte des Landes seit 1945, sondern auch zur Lebensgeschichte von drei Menschen, die gleich alt sind wie Österreichs Zweite Republik. Zwei von ihnen waren in der Textilbranche tätig, die mehr als hundert Jahre lang Vorarlbergs Wirtschaft dominierte: Werner Hagen lebt an der Grenze zur Schweiz, die für den Vorarlberger Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit eine Schlüsselrolle spielte. Renate Abram ist eine von vielen Arbeitszuwandererinnen, ohne die der Aufstieg zur Wohlstandsregion nicht denkbar wäre. Franz Pichler ist Landwirt und steht für Tradition und Bodenständigkeit ein. Er ist einer der ersten Bio-Landwirte Vorarlbergs und engagierte sich in der Umweltbewegung der 1980er Jahre. Ein Film von Markus Barnay Bildquelle: ORF/Frl. Müller und Söhne Filmproduktion GmbH/
