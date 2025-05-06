Unser Österreich: Tirol über alle Berge hinausJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik
Folge 3: Unser Österreich: Tirol über alle Berge hinaus
Reinhard Wechselberger aus Tux im Zillertal ist Koch und Skischullehrer. Und er ist so alt wie die Zweite Republik. 1945 geboren bekam der Zillertaler hautnah mit, wie aus einem armen, bäuerlich geprägten, konservativ-katholischen Bundesland, das wirtschaftlich im Abseits stand, eine moderne und weltoffene, dynamische und erfolgreiche Region im Herzen Europas wurde. Bei Tirol denken viele an Dirndln und Lederhosen, Berge und Hüttengaudi. Ein Tourismus-Mekka mit heute 49 Millionen Nächtigungen pro Jahr. Doch Tirol ist mehr. Nach 1945 wurde es zu einem international bedeutenden Industriestandort mit Leitbetrieben wie Plansee, Swarovski und Liebherr. Heute vereint Tirol Tradition und Moderne. Das Team von ORF Tirol hat sich auf die Spurensuche der wichtigsten Stationen in der Tiroler Geschichte nach 1945 gemacht und eine packende Dokumentation produziert, die das Land und seine Geschichte treffend charakterisiert. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol
