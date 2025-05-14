Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Unser Österreich: Kärnten - Zweisprachig und vielfältig

ORF2Staffel 1Folge 409vom 14.05.2025
Unser Österreich: Kärnten - Zweisprachig und vielfältig

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Folge 409: Unser Österreich: Kärnten - Zweisprachig und vielfältig

33 Min.Folge vom 14.05.2025

Kärnten hat seit der Staatsgründung 1945 Jahrzehnte des Fortschritts hinter sich, aber auch Jahrzehnte der politischen Auseinandersetzung zwischen Deutsch-Kärntnern und Kärntner-Slowenen. Die Zwillingsschwestern Rosi Polesnig und Maria Wautsche wurden 1945 in eine kleinbäuerliche Familie der slowenischen Volksgruppe hineingeboren und erlebten den Aufstieg Kärntens in der Zweiten Republik mit. Heute, nach EU-Beitritt und Ostöffnung, knüpft Kärnten wieder an seine lange Tradition als Brückenland zwischen drei Kulturräumen an: Italien, Slowenien und Österreich. Bildquelle: ORF/ORF-Kärnten

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

