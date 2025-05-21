Unser Österreich: Steiermark - Aufbau, Aufbruch, AufstiegJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik
Folge 412: Unser Österreich: Steiermark - Aufbau, Aufbruch, Aufstieg
36 Min.Folge vom 21.05.2025
Die ORF-Doku „Unser Österreich: Steiermark“ zeigt, wie sich das Bundesland seit 1945 von den Zerstörungen des Kriegs zu einer führenden Wirtschafts- und Forschungsregion entwickelt hat. Im Mittelpunkt stehen drei Steirerinnen und Steirer, deren Lebensgeschichten eng mit dem Wandel der Steiermark verknüpft sind. Ergänzt wird der Rückblick durch historische Einordnungen des Zeithistorikers Helmut Konrad.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0