Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Unser Österreich: Steiermark - Aufbau, Aufbruch, Aufstieg

ORF2Staffel 1Folge 412vom 21.05.2025
Unser Österreich: Steiermark - Aufbau, Aufbruch, Aufstieg

Unser Österreich: Steiermark - Aufbau, Aufbruch, AufstiegJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Folge 412: Unser Österreich: Steiermark - Aufbau, Aufbruch, Aufstieg

36 Min.Folge vom 21.05.2025

Die ORF-Doku „Unser Österreich: Steiermark“ zeigt, wie sich das Bundesland seit 1945 von den Zerstörungen des Kriegs zu einer führenden Wirtschafts- und Forschungsregion entwickelt hat. Im Mittelpunkt stehen drei Steirerinnen und Steirer, deren Lebensgeschichten eng mit dem Wandel der Steiermark verknüpft sind. Ergänzt wird der Rückblick durch historische Einordnungen des Zeithistorikers Helmut Konrad.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik
ORF2
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Alle 1 Staffeln und Folgen