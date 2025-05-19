Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Unser Österreich: Oberösterreich - Geteilt, geeint, gewachsen

ORF2Staffel 1Folge 410vom 19.05.2025
Unser Österreich: Oberösterreich - Geteilt, geeint, gewachsen

Unser Österreich: Oberösterreich - Geteilt, geeint, gewachsenJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Folge 410: Unser Österreich: Oberösterreich - Geteilt, geeint, gewachsen

36 Min.Folge vom 19.05.2025

Dunkle Wälder im Norden, Dachsteingletscher im Süden, sanfte Hügel des Innviertels im Westen, Flusslandschaften der Enns und Steyr im Osten -dazwischen Wirtschafts- und Forschungsstandorte mit Tradition und Innovation. Rudolf Pammer aus Bad Leonfelden wächst im russisch besetzten Mühlviertel auf. Theresia Mairbäurls in Pasching wird als Kind von amerikanischen Soldaten im Jeep durch Linz kutschiert. Eines verbindet beide: sie sind genau so alt wie die Zweite Republik. Geboren 1945 deckt sich ihre Lebensgeschichte mit der Entwicklung ihres Heimat-Bundeslandes und der Geschichte der Zweiten Republik. Ein Film von Gernot Ecker. Bildquelle: ORF/Landesarchiv Oberösterreich/Scheucher/Stadtmuseum Nordico Linz/G. Ecker

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik
ORF2
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik

Alle 1 Staffeln und Folgen