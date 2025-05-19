Unser Österreich: Oberösterreich - Geteilt, geeint, gewachsenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich - 80 Jahre Zweite Republik
Folge 410: Unser Österreich: Oberösterreich - Geteilt, geeint, gewachsen
Dunkle Wälder im Norden, Dachsteingletscher im Süden, sanfte Hügel des Innviertels im Westen, Flusslandschaften der Enns und Steyr im Osten -dazwischen Wirtschafts- und Forschungsstandorte mit Tradition und Innovation. Rudolf Pammer aus Bad Leonfelden wächst im russisch besetzten Mühlviertel auf. Theresia Mairbäurls in Pasching wird als Kind von amerikanischen Soldaten im Jeep durch Linz kutschiert. Eines verbindet beide: sie sind genau so alt wie die Zweite Republik. Geboren 1945 deckt sich ihre Lebensgeschichte mit der Entwicklung ihres Heimat-Bundeslandes und der Geschichte der Zweiten Republik. Ein Film von Gernot Ecker. Bildquelle: ORF/Landesarchiv Oberösterreich/Scheucher/Stadtmuseum Nordico Linz/G. Ecker
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick