Verliebt in Berlin
Folge 115: Episode 115
23 Min.Ab 12
Lisa ist froh, dass das Team von Kerima geschlossen hinter ihr steht und Sophie die Stirn bietet, dennoch ist sie sich in jeder Sekunde bewusst, wie viel Verantwortung auf ihren Schultern lastet. Entschlossen macht sie sich mit Rokko auf die Suche nach einem außergewöhnlichen Veranstaltungsort für die Präsentation der neuen Kollektion.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen