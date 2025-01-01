Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 115

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 115
Episode 115

Episode 115Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 115: Episode 115

23 Min.Ab 12

Lisa ist froh, dass das Team von Kerima geschlossen hinter ihr steht und Sophie die Stirn bietet, dennoch ist sie sich in jeder Sekunde bewusst, wie viel Verantwortung auf ihren Schultern lastet. Entschlossen macht sie sich mit Rokko auf die Suche nach einem außergewöhnlichen Veranstaltungsort für die Präsentation der neuen Kollektion.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen