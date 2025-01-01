Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 125
24 Min.Ab 12

Lisa begreift, dass Rokko ihr gut tut, und sie erkennt, dass es an der Zeit ist, einen kleinen Schritt auf ihn zuzugehen und ihm ihr Herz ein wenig zu öffnen. Nervös probt sie, ihm zu gestehen, verliebt in ihn zu sein.

