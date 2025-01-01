Verliebt in Berlin
Folge 129: Episode 129
24 Min.Ab 12
Lisa weiß nicht, wie es nach der Hetzschlagzeile gegen Hugo weitergehen soll. Rokko plädiert für einen offensiven Umgang, während David dafür ist, die Meldung einfach zu ignorieren. Um Hugo zu schützen, schließt sich Lisa Davids Vorschlag an. Doch die Reporter sind nicht mehr aufzuhalten und stürmen die Firma.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen