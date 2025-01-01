Verliebt in Berlin
Folge 130: Episode 130
24 Min.Ab 12
Lisa bemerkt an Rokkos Verhalten, dass er sich in seine Eifersucht auf David hineinsteigert, und will ihn mit einem Überraschungsausflug versöhnen. David fühlt sich ausgeschlossen und erkennt, dass er eifersüchtig auf Rokko ist. Während er sich grämt, Lisa aus eigener Schuld verloren zu haben, trifft sie bei einer romantischen Spreefahrt durch Berlin eine Entscheidung.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
