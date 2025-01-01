Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 131
24 Min.Ab 12

Während Rokko bei den Plenskes um Lisas Hand anhält, wächst Davids Sehnsucht nach ihr mehr und mehr. Ihm wird bewusst, wie stark die Verbindung zwischen Lisa und ihm schon einmal war. Um sie nicht zu verlieren, beschließt er, ihr seine Liebe erneut zu gestehen. Lisa indes konzentriert sich voll und ganz auf ihr neues Leben.

