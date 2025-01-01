Verliebt in Berlin
Folge 21: Episode 21
23 Min.Ab 12
Nachdem Lisa und David die Polizei informiert haben, versucht Lisa den Valentinstagsrummel von David fernzuhalten, denn dieser Tag sollte sein Hochzeitstag sein. Ihr schwant Böses, als sie David nicht finden kann ... Jürgen will Sabrina davon überzeugen, nach dem Verlust des Babys bei ihm einzuziehen. Sie zögert, ist aber in ihrer Einsamkeit nicht ganz abgeneigt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen