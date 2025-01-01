Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 21

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 21
Episode 21

Folge 21: Episode 21

23 Min.Ab 12

Nachdem Lisa und David die Polizei informiert haben, versucht Lisa den Valentinstagsrummel von David fernzuhalten, denn dieser Tag sollte sein Hochzeitstag sein. Ihr schwant Böses, als sie David nicht finden kann ... Jürgen will Sabrina davon überzeugen, nach dem Verlust des Babys bei ihm einzuziehen. Sie zögert, ist aber in ihrer Einsamkeit nicht ganz abgeneigt ...

SAT.1 GOLD
