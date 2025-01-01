Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 23

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 23
Episode 23

Verliebt in Berlin

Folge 23: Episode 23

23 Min. Ab 12

Lisa will David weiter beistehen, nachdem sie erlebt hat, wie schlecht es ihm geht, doch Jürgen kommt mit seinen Racheplänen gegen Richard dazwischen. Mariella fühlt sich für Sabrina verantwortlich und will ihr nach dem Verlust des Kindes helfen. Doch ihr Trostversuch offenbart, dass sie selbst noch viel schwächer als Sabrina ist, die bereits zu ihrer alten Form zurückgefunden hat ...

