Verliebt in Berlin

Episode 24

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 24
Folge 24: Episode 24

23 Min.Ab 12

Die Zusammenarbeit von Lisa, David und Jürgen funktioniert wie am Schnürchen. Lisa meint, insgeheim über David wachen zu müssen, der sich trotz der dienstlichen Belange immer wieder in seinem Kummer verliert. Als er ihre Fürsorge honoriert, fühlt sie sich angespornt und lässt nicht ab von ihrer "Obhutsmission" ...

