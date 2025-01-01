Verliebt in Berlin
Folge 26: Episode 26
23 Min.Ab 12
Lisa ertappt sich ständig bei der Deutung von Davids Gesten. Als Rokko ihr zeigt, welche Signale der Liebe er bei David in Bezug auf Lisa gesehen hat, ist Lisa vollends durcheinander. Um ihrer Verwirrung zu entkommen, fasst sie einen Entschluss: Sie wird nie, nie und niemals mit David zusammenkommen!
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
