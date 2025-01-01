Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 51

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 51
Folge 51: Episode 51

22 Min. Ab 12

Nachdem David Lisa geraten hat, Rokko eine Chance zu geben, versucht sie, ihre Enttäuschung vor ihm zu verbergen. David bemerkt jedoch ihre Distanz und wird stutzig. Er vermutet, dass Lisa Probleme mit ihren Gefühlen für Rokko hat, und will sie aufmuntern ...

