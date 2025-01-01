Verliebt in Berlin
Folge 70: Episode 70
22 Min.Ab 12
Lisa macht sich auf den Weg zu Rokko und gesteht ihm alles. Er kann nicht anders, als sie ziehen zu lassen. Am Abend ist Lisas und Davids erstes wirkliches Rendezvous geplant, doch sie wartet und wartet, bis sie sich eingestehen muss, dass er nicht kommen wird ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
