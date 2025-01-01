Verliebt in Berlin
Folge 75: Episode 75
22 Min.Ab 12
Lisa erfährt, dass David nie Teilnehmer der diesjährigen Fashion Week war. Als sie dann auch noch eine erste Spur, nämlich sein Handy, findet, versucht sie, noch einmal Laura und Friedrich mit diesen Beweisen von Davids Verschwinden zu überzeugen. Nach einem Anruf bei der Polizei will Lisa glauben, dass mit David nichts Schlimmes passiert sein kann. Doch dann erhält Friedrich einen Brief ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12DESORIENTIERUNG
