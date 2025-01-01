Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 78

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 78
Episode 78

Episode 78Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 78: Episode 78

22 Min.Ab 12

Lisa ist zuversichtlich, in ihrer Funktion als Firmenchefin die fehlende Geldsumme besorgen zu können. Doch dann muss sie mit Schrecken feststellen, auf die Schnelle nicht genügend Bargeld zu bekommen - Lisa ist verzweifelt. Währenddessen beschließen die Seidels aus Angst sofort Kim heimzuholen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen