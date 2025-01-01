Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 84

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 84
Episode 84

Episode 84Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 84: Episode 84

22 Min.Ab 12

Lisa ist glücklich über das Lebenszeichen von David. Während die Polizei mit ihnen nach weiteren Spuren sucht und eine Rachetat nicht ausschließt, zieht es sie in die familiäre Geborgenheit zu ihren Eltern. Sie ist perplex, als ein Paket eintrifft, das David noch vor seinem Verschwinden für sie aufgegeben hat ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen