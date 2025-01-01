Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 92

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 92
Episode 92

Episode 92Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 92: Episode 92

24 Min. Ab 12

Lisa schöpft Hoffnung, als Rokko verspricht, mit seiner Kompetenz für Piktogramme das Zeichen von David zu dechiffrieren. Dennoch können sich beide nicht den Hochzeitsvorbereitungen von Yvonne entziehen. Um Lisa aufzumuntern, überrascht Rokko sie auf Yvonnes Junggesellinnenparty mit einem spontanen Auftritt ...

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen