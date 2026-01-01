Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Einbildung ist alles

FavesStaffel 7Folge 12
Einbildung ist alles

Einbildung ist allesJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 12: Einbildung ist alles

25 Min.

Darrin steckt wieder einmal in einer seiner zahlreichen beruflichen Krisen. Er kommt einfach auf keinen grünen Zweig, denn immer wieder werden seine Ideen von einflussreichen Kunden abgelehnt, was auch Larry nicht entgeht. Darrin ist sich sicher: Dahinter kann nur seine Schwiegermutter Endora stecken. Deshalb bittet er Samantha um einen Gegenzauber, worauf Sam ihm vorgaukelt, etwas zu unternehmen. Allein der Glaube an die Aufhebung von Endoras Macht verleiht Darrin Flügel ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen