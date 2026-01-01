Verliebt in eine Hexe
Folge 12: Einbildung ist alles
25 Min.
Darrin steckt wieder einmal in einer seiner zahlreichen beruflichen Krisen. Er kommt einfach auf keinen grünen Zweig, denn immer wieder werden seine Ideen von einflussreichen Kunden abgelehnt, was auch Larry nicht entgeht. Darrin ist sich sicher: Dahinter kann nur seine Schwiegermutter Endora stecken. Deshalb bittet er Samantha um einen Gegenzauber, worauf Sam ihm vorgaukelt, etwas zu unternehmen. Allein der Glaube an die Aufhebung von Endoras Macht verleiht Darrin Flügel ...
