Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Darrin, der Kühne

FavesStaffel 7Folge 17
Darrin, der Kühne

Darrin, der KühneJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 17: Darrin, der Kühne

25 Min.

Endora ist nach wie vor unzufrieden mit ihrem Schwiegersohn Darrin. Ebenso wie Sams Cousine Serena ist sie der Meinung, das Hauptproblem sei, dass Darrin nicht zaubern könne. Wenn er selbst Hexer wäre, hätte er doch viel mehr Verständnis für Sam! Und so wenden sich Endora und Serena an den "Obersten Weisen" aller Zauberer und Hexer, der natürlich sofort Abhilfe schaffen kann. Doch anders als erwartet, haben die beiden Hexen Samantha damit gar keine Freude gemacht ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen