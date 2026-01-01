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Verliebt in eine Hexe

Schwestern im Herzen

FavesStaffel 7Folge 13
Schwestern im Herzen

Schwestern im HerzenJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 13: Schwestern im Herzen

25 Min.

Tabatha wird kurz vor Weihnachten von ihrer Freundin Lisa besucht, einer kleinen Afro-Amerikanerin. Die beiden Mädchen lieben einander wie Schwestern, und deshalb haben sie zu Weihnachten auch nur einen Wunsch: Sie wollen richtige Schwestern sein. Zwar hat Sam es ausdrücklich verboten, aber dennoch versucht Tabatha, Lisa und sich die gleiche Hautfarbe zu zaubern. Das Ergebnis ist verheerend: Beide Mädchen haben jetzt schwarze und weiße Punkte.

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