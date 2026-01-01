Verliebt in eine Hexe
Folge 13: Schwestern im Herzen
25 Min.
Tabatha wird kurz vor Weihnachten von ihrer Freundin Lisa besucht, einer kleinen Afro-Amerikanerin. Die beiden Mädchen lieben einander wie Schwestern, und deshalb haben sie zu Weihnachten auch nur einen Wunsch: Sie wollen richtige Schwestern sein. Zwar hat Sam es ausdrücklich verboten, aber dennoch versucht Tabatha, Lisa und sich die gleiche Hautfarbe zu zaubern. Das Ergebnis ist verheerend: Beide Mädchen haben jetzt schwarze und weiße Punkte.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Sony Pictures Television International Deutschland