Verliebt in eine Hexe

FavesStaffel 7Folge 20
Folge 20: "Schwein" muss man haben

25 Min.

Larrys Agentur hat den Auftrag erhalten, eine Kampagne für "Colonel Bringhams Schweinerippchen" zu lancieren. Ausgerechnet jetzt liegt Darrin im Clinch mit seiner Schwiegermutter Endora. Diese hat ihm eine extreme Entscheidungsschwäche angehext, was den Verhandlungen mit dem neuen Kunden nicht gerade förderlich ist. Schließlich hebt Endora den Zauber widerwillig auf - nur um sofort etwas noch viel Schlimmeres zu hexen: einen Schweinekopf für Darrin.

