Verliebt in eine Hexe
Folge 20: "Schwein" muss man haben
25 Min.
Larrys Agentur hat den Auftrag erhalten, eine Kampagne für "Colonel Bringhams Schweinerippchen" zu lancieren. Ausgerechnet jetzt liegt Darrin im Clinch mit seiner Schwiegermutter Endora. Diese hat ihm eine extreme Entscheidungsschwäche angehext, was den Verhandlungen mit dem neuen Kunden nicht gerade förderlich ist. Schließlich hebt Endora den Zauber widerwillig auf - nur um sofort etwas noch viel Schlimmeres zu hexen: einen Schweinekopf für Darrin.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland