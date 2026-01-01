Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Mary, die gute Fee (2)

Mary, die gute Fee (2)

Verliebt in eine Hexe

Folge 16: Mary, die gute Fee (2)

25 Min.

Die gute Fee Mary hat in der Nacht bei Sam und Darrin vorbeigeschaut und sich während ihres Besuchs fürchterlich betrunken. Da sie noch einige nächtliche Aufträge zu erledigen hat, die mit dem Erfüllen von Kinderwünschen zu tun haben, muss Samantha für sie einspringen. Unterdessen versucht Darrin, an einem Werbeslogan für ein neuartiges Fitnessgerät weiterzuarbeiten. Mary ist dabei alles andere als hilfreich: Immer wieder torkelt sie betrunken herein und stört ihn ...

