Verliebt in eine Hexe

Der verzauberte Bettwärmer (1)

25 Min.

In Salem findet ein wichtiger Hexenkongress statt, zu dem auch Samantha und ihre Mutter Endora anreisen. Begleitet werden sie diesmal von Darrin, der seine Abneigung gegen Veranstaltungen dieser Art überwunden zu haben scheint. Zu den Sehenswürdigkeiten in Salem gehört auch das so genannte "Haus der sieben Giebel". Als die drei es besichtigen, werden sie plötzlich von einem altmodischen Bettwärmer verfolgt, der ihnen sogar bis ins Hotel folgt ...

