Verliebt in eine Hexe

Folge 8: Salem anno dazumal

25 Min.

Auf dem Hexenkongress wird Sam dazu verdonnert, sich nicht mit Darrin in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das veranlasst Darrin und Sam, aus Salem zu flüchten und so schnell wie möglich nach Hause zu fliegen - auf Hexenart natürlich. Doch kaum angekommen, erhält Sam ein Telegramm, in dem ihr Konsequenzen angedroht werden. Um Sam zu schützen, beschließt Esmeralda, sie sofort wieder nach Salem zurückzuzaubern. Und so landet Sam im Salem des 17. Jahrhunderts.

