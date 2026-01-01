Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Die Welt ist blau

Comedy TVStaffel 7Folge 1
Die Welt ist blau

Verrückt nach Dir

Folge 1: Die Welt ist blau

22 Min.Ab 6

Jamie hat im Fitnessstudio die falsche Tür genommen und steht nur mit einem Handtuch bekleidet auf der Straße. Sie schnappt sich ein Taxi und will auf direktem Weg nach Hause, doch steigt sie zwischendurch am Empire State Building aus, da sie lieber von Paul abgeholt werden möchte. Doch Paul hat ein ganz anderes Problem - er hat aus Versehen eine Viagra-Pille erwischt und erregt nun selbst einiges Aufsehen ...

