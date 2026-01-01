Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Flitterwochen

Comedy TVStaffel 7Folge 11
Flitterwochen

FlitterwochenJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 11: Flitterwochen

23 Min.Ab 6

Paul erfährt bei einer Charity-Aktion im Krankenhaus, dass Jamie seine Lieblingskrankenschwester Diane mit Mabels Kinderarzt Dr. Lee verkuppelt hat. Paul gefällt dies gar nicht. Bei einem romantischen Wochenende entdecken die Buchmans dann auch noch, dass Diane und Dr. Lee ebenfalls in dem Hotel sind und die gemeinsamen Stunden nutzen wollen. Als Diane während des Liebesspiels mit Dr. Lee auch noch Pauls Namen schreit, ist das Chaos perfekt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen