Verrückt nach Dir

Die Autoknacker

Comedy TVStaffel 7Folge 18
Die Autoknacker

Verrückt nach Dir

Folge 18: Die Autoknacker

23 Min.Ab 6

Burt und Sylvia wollen einen Trip nach Buffalo machen. Da Paul der Meinung ist, Burts altes Auto würde die Reise nicht überstehen, lässt er es kurzerhand verschwinden, doch schon bald klicken die Handschellen. Ira hingegen findet in seiner Hose einen Zettel, der ihn an ein Date erinnert. Als er am vereinbarten Ort ankommt, trifft er auf seine Ex-Frau. Diese wohnt wieder bei ihrer Mutter und ist völlig pleite. Gutherzig wie er ist, lädt Ira seine Ex zu sich nach Hause ein.

