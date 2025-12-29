Verrückt nach Dir
Folge 3: Schmerzensgeld
23 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 6
Jamies Ex-Freund Alan ist verstorben. Alans Bruder Chris kommt vorbei und überreicht Jamie Alans letzten Willen: Jamie soll all sein Hab und Gut erben. Paul ist entsetzt. In einer Therapiesitzung mit Sheila platzt ihm dann der Kragen - es kommt zum Unglück, und Paul schlägt Sheila aus Versehen. Debbie und Joan liegen im Clinch. Scheinbar ist Debbie noch nicht bereit für eine Hochzeit. Und es dauert nicht lange, da finden die Buchmans Debbie und Chris knutschend in der Küche ...
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Verrückt nach Dir
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH