Verrückt nach Dir
Folge 2: Der Hypochonder
23 Min.Ab 6
Paul leidet seit einiger Zeit unter Halsschmerzen, weigert sich jedoch, zum Arzt zu gehen. Es dauert nicht lange, da wird er tatsächlich mit einer Mandelentzündung im Krankenhaus eingeliefert. Jamie eilt zu ihrem Mann - doch nur, um Paul von einer attraktiven jungen Krankenschwester umgarnt vorzufinden. Mabel hat derweil ihr erstes Wort gesprochen - ausgerechnet ein Kraftausdruck, den sie von Ira aufgeschnappt hat ...
