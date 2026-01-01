Verrückt nach Dir
Folge 8: Die feine englische Art
Beim Tragen eines Computers zieht sich Hal eine Rückenverletzung zu. Paul hat ein schlechtes Gewissen deswegen und bittet Krankenschwester Diane, sich ein wenig um Hal zu kümmern. Als Jamie davon Wind bekommt, ist sie sauer. Hal schlägt den Buchmans daraufhin vor, sie sollen all ihre Probleme auf einen Zettel schreiben und dann im Park vergraben. Als Jamie kurz darauf mit Maggie im Park spazieren geht, kann sie nicht anders, als Pauls Zettel auszugraben.
