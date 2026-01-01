Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 1: Der vermisste Vater
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Im Juni 2007 werden bei Bauarbeiten auf einem Grundstück in der Nähe von Seattle menschliche Knochen in einem Müllsack gefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass diese dort bereits seit ungefähr 30 Jahren vergraben sein müssen. Gemeinsam mit den Eigentümern des Hauses versucht die Polizei, den Mord von damals aufzuklären und stößt auf einen Vermisstenfall aus dem Jahr 1978 ...
